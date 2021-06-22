“Укрзалізниця” витратила понад 200 млн гривень на матеріали, які не відповідають вимогам безпеки.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Слідчі встановили, що оборудку організували представники “УЗ” і декілька афілійованих комерційних структур. Схема працювала з 2016 року.

За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу. Однак, замість продукції встановленого стандарту, держпідприємство отримувало неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

СБУ провела обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Вилучено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

На початку квітня стало відомо, що АТ “Укрзалізниця” за підсумками 2020 року отримало 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,988 млрд грн чистого прибутку у 2019 році.