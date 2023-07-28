АТ «Укрзалізниця» в рамках підвищення енергоефективності та відповідального ставлення до споживання електричної енергії в січні-червні 2023 року зекономила обсяг енергії, якого достатньо, щоб пів року щоденно живити понад 11 тис. домогосподарств.

Такі результати обумовлені реалізацією політики відповідального ставлення до споживання електроенергії, особливо в часи бойових дій, пошкоджень енергосистеми, пікових навантажень. Саме тому Укрзалізниця проводить оптимізацію загального споживання та постійно впроваджує заходи з енергоефективності в усіх господарствах залізничної галузі.

«Впродовж першого півріччя 2023 року завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів «Програми енергоефективності на залізничному транспорті на 2023 рік» було зекономлено 20,5 млн кВт-год електроенергії, зокрема: 15,1 млн кВт-год у тязі поїздів; 4,3 млн кВт-год за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та нового енергоекономного обладнання; 1,1 млн кВт-год за рахунок удосконалення обліку та контролю за витратами електроенергії», — повідомив директор з розвитку та інновацій – директор департаменту інновацій, технічного розвитку та менеджменту якості АТ «Укрзалізниця» Іван Остапченко.

Серед найбільш ефективних заходів з економії електроенергії варто зазначити скорочення кількості обмежень швидкості руху поїздів, виключення з роботи по одному тяговому агрегату або тяговому трансформатору на тягових підстанціях, залежно від поїзної ситуації, подовження плечей обслуговування, впровадження енергозберігаючих світильників і ламп внутрішнього та зовнішнього освітлення, повернення в електромережу електроенергії, яка виробляється при проведенні реостатних випробувань дизель-генераторів тепловозів, використання тепла тягових агрегатів для обігріву машинних залів тягових підстанцій, заміна дротів на лініях електропередач на дроти з кращими електротехнічними характеристиками.

Нагадаємо, що Укрзалізниця зацікавлена в плідній співпраці з урядом та бізнесом Королівства Іспаніядля подальшої розбудови та розвитку залізничної галузі України, зокрема в частині відновлення інфраструктури та євроінтеграції.