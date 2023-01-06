Про це повідомляють “Наші Гроші”.
Відповідно до угоди, яка опублікована у “Прозорро”, український уряд закупив 19 000 тонн традиційних для “УЗ” рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі.
Вартість – 1980 євро за тону, або 76 392 гривні. У ціні врахована поставка на умовах DAP до Мостиської Львівської області. Однак вказано, що тягу з Польщі до України оплачує “УЗ”. Водночас минулого року, про що свідчать дані “Прозорро”, “УЗ” замовляла рейки у “Метінвеста” за ціною 33 780 гривень за тонну або 1065 євро.
Рейки від французького заводу, який належить німецькій металургійній групі “Saarstahl”, вийшли вдвічі дорожчими, аніж рейки закуплені у минулі роки у компанії “Метінвест-СМЦ”.
Саме ця компанія Ріната Ахметова була монопольним постачальником рейок для “Укрзалізниці”. Виробництво велось на заводі “Азовсталь” у Маріуполі, який нині захоплено та розгромлено армією Росії.
- 13 вересня “Укрзалізниця” розкрила єдину пропозицію, подану на тендер недосвідченим дилером олігарха Ігоря Коломойського щодо закупівлі запасних частин до вантажних вагонів очікуваною вартістю 154,19 мільйона гривень.