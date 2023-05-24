Джерело: пресслужба “Укрзалізниці”.

Як повідомляється, новий графік передбачає два нових рейси: поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славського до Берегова; поїзд №148/147 Київ – Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок біля моря.

Крім того, два поїзди “Укрзалізниці” з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень: №13/14 Київ – Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття; №234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Також, згідно з новим графіком, чотирьом поїздам “Укрзалізниці” подовжено маршрут прямування: №43/44 “Стефанія Експрес” Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, надаючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям; №105/106 Одеса – Київ – Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси; №63/64 Харків – Київ – Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова; №53/54 Одеса – Дніпро – Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

У пресслужбі додали, що перевізник зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №749/750 Київ – Чоп, Ужгород, №779/780 Київ – Суми, №790/789-792/791 Київ – Кропивницький/Кременчук та іншим.

Варто зауважити, що після низки дискусій у соцмережах та створення петиції щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків, в “Укрзалізниці” повідомили про запровадження “жіночих купе”.