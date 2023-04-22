З 24 квітня "Укрзалізниця" запускає рейс Відень – Чоп – Відень, яким можна буде без пересадок доїхати з Австрії та Угорщини до України.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

Відправлятиметься з Відня поїзд щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю, можна продовжити свою подорож на поїзді №750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно з Києва можна буде поїхати на поїзді №749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, можна продовжити подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах “Укрзалізниці”. А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку “Укрзалізниці”, у чат-боті та на сайті.