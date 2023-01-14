Вперше в історії незалежної України "Укрзалізниця" запустила швидкісне сполучення для Черкас з Києвом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Відтак, “Укрзалізниця” призначає “Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси”. У компанії нагадали, що минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт з електрифікації, який дозволяє пустити до жителів Черкас комфортний та модерновий Hyundai Rotem.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Зазначимо, що нещодавно “Укрзалізниця” спільно з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Відтак, на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати.

Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора. А для того, щоб підтвердити здійснення оплати – потрібно прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями.