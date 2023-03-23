Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтак, перший потяг відправиться зі Львова 8 квітня о 18:35 і прибуде в Краматорськ о 15:06. У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушить 9 квітня о 15:55 і прибуде до Львова об 11:51.

Надалі потяг курсуватиме через день за цим же розкладом. Квитки на поїзд уже доступні в застосунку “Укрзалізниці”, на сайті, у чат-боті та у касах вокзалів.

Нагадаємо, що у лютому “Поїзд єднання” вирушив з Ужгорода до Краматорська і проїхав всю Україну із заходу на схід, з’єднавши 9 областей. Тоді українці мали можливість завітати на відправлення поїзда і підписати спеціальні залізничні листівки. Їх було доставлено до Краматорська та передано безпосередньо в руки захисникам України.

З 4 лютого філія “Донецька залізниця” призначила низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.

Відтак, призначено поїзди:

№6602 та № 6604 Слов’янськ – Придонецька, №6603 Придонецька – Слов’янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька – Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ – Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов’янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка – Слов’янськ та зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине.

Також організовано щоденне автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман.