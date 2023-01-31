"Укрзалізниця" розширює мережу залізничних сполучень України та Польщі. У такий спосіб, перевізник призначив нові рейси з Харкова та Києва. Відтепер українці їздитемуть частіше до Перемишля, Варшави та Хелма.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у Telegram.

Зазначається, що поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07.

До Києва він прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах.

Водночас поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12.

У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Також пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10.

Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці, пишуть в “Укрзалізниці”.