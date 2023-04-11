Про це повідомив Telegram-канал “Укрзалізниці”.

Вже найближчим часом буде дозволено збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та сусідніх із Києвом міст.

“Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку”, – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що залізничний міст було зруйновано 21 березня 2022 року. Капітальний ремонт розпочато у липні 2022 року, вже у листопаді вдалось відновити рух потягів непарною колією.

“Після того, як противника було розбито та вигнано з Київської області, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів”, – розповів член правління “Укрзалізниці” Роман Черніцький.