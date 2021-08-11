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«Укрзалізницю» очолив Олександр Камишін: що про нього відомо?

У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів призначив Олександра Камишіна виконувачем обов’язки голови правління АТ "Українська залізниця". Іншим розпорядженням Уряд звільнив Івана Юрика від виконання обов'язків керівника компанії.

Середа, 11 серпня 2021, 18:11

Фото: LATIFUNDIST

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Кабміну.

“Призначити Камишіна Олександра Миколайовича виконувачем обов’язки голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, – йдеться у документі.

Олександр Камишін до призначення обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього Камишін працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008), у фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року – видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року Камишін обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. Водночас він був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року – керівний партнер Fortior Capital.

Нагадаємо, що у Раді національної безпеки і оборони запропонували тимчасово змінити керівництво “Укрзалізниці”, оскільки проблеми компанії загрожують національній безпеці України.

9 серпня виконувач обов’язків голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик подав до наглядової ради заяву про звільнення.

7-8 серпня відбулися позачергові засідання наглядової ради, під час яких вирішили задовольнити заяву Івана Юрика щодо звільнення його від тимчасового виконання обов’язків голови правління з дати призначення нового керівника.

Крім того, наглядова рада розглянула рекомендацію Номінаційного комітету та вирішила рекомендувати Уряду погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасовим виконувачем обов’язки голови правління до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

  • Раніше було викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
  • Кабінет Міністрів України продовжив повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця”, зокрема й народного депутата VIII скликання, журналіста Сергія Лещенка.
Теги: Олександр Камишін, Укрзалізниця

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