Детальну інформацію про укуси кліщів розмістило на своїй сторінці у Facebook Міністерство охорони здоров’я України.
Природне середовище кліщів — ґрунт та трава. Звідти вони переповзають на людей і прокушують найніжніші ділянки шкіри: під колінами та ліктями, в паху, під пахвами, за вухами. Крім того, у небезпеці може бути голова, а також місця прилягання одягу до тіла: лінія шкарпеток, спідньої білизни. Саме іксодові кліщі є переносниками небезпечних інфекційних захворювань, серед яких: кліщовий енцефаліт і бореліоз (хвороба Лайма).
“Не кожна вкушена людина хворіє. Все залежить від того, скільки часу минуло від укусу — що меншим є цей час, то нижчий ризик розвитку захворювання”, – йдеться у повідомленні від МОЗ.
Де можна “зустрітися” з кліщами?
- Грунт та трава;
- Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона рухається, розсуваючи чагарники і травостій, або сідає на траву;
- Кліщі можуть потрапити в житло разом із букетом квітів, свіжим сіном, дровами, а також тваринами.
Як вберегтись від укусів кліща?
- Перед прогулянкою нанесіть на шкіру або одяг засіб, що захищає від укусів комах і кліщів;
- Подбайте про правильний одяг: заправте штани в шкарпетки, одягніть закрите взуття. Надавайте перевагу світлим кольорам – на них краще видно комах і кліщів;
- На прогулянці не заходьте у траву – тримайтеся ближче до центру стежки;
- Періодично ретельно оглядайте себе та людей, які гуляють з вами;
- Після прогулянки повторіть огляд, а речі виперіть та попрасуйте.
Як видалити кліща?
- Витягти кліща можна як у найближчому травмпункті, так і самостійно;
- Якщо видаляти кліща самостійно, краще використовувати спеціальний пінцет, який продають в аптеці. Також можна зробити це пальцями, загорнутими в марлю;
- Кліща витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка;
- Якщо хоботок залишився в шкірі — його дістають стерильною голкою, як скалку;
- Після цього потрібно обробити місце укусу антисептиками і спостерігати за станом здоров’я кілька днів.
Що робити, якщо вас укусив кліщ?
Якщо ви зазнали укусу кліща і протягом кількох тижнів у вас з’явилися наведені нижче симптоми, зверніться до лікаря!
- Лихоманка/озноб. У більшості випадків цей симптом характерний для всіх хвороб, що передаються кліщами;
- Болі та втомлюваність. Головний біль, втома та біль у м’язах (у випадку хвороби Лайма – біль у суглобах);
- Висипання (різні майже для кожної з хвороб)
- Нагадаємо, тримати домашніх тварин — це завжди турбота та увага. Правильний раціон, безпечні прогулянки, гігієна, вчасна ветеринарна допомога забезпечать довге життя улюбленцю. Варто також знати, звідки може чатувати небезпека підхопити те чи інше захворювання, цікавитися клінічними проявами хвороб. Однією з таких небезпек можуть бути кліщі, які з’являються з першим весняним потеплінням.
- З настанням весняного тепла активізуються небезпечні комахи — іксодові кліщі. І небезпечні вони тим, що є переносниками хвороби Лайма (Лайм-бореліоз), яка, якщо не лікувати, може спричинити тяжкі захворювання — артрит, хвороби серця та нервової системи.