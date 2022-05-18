З приходом тепла з‘являється не лише сонячна погода, але й активізуються кліщі, укуси яких можуть бути дуже небезпечними для здоров’я. Звісно, зустрітися з кліщами можна протягом всього року, але найбільш активними вони стають у весняно-осінній період.

Детальну інформацію про укуси кліщів розмістило на своїй сторінці у Facebook Міністерство охорони здоров’я України.

Природне середовище кліщів — ґрунт та трава. Звідти вони переповзають на людей і прокушують найніжніші ділянки шкіри: під колінами та ліктями, в паху, під пахвами, за вухами. Крім того, у небезпеці може бути голова, а також місця прилягання одягу до тіла: лінія шкарпеток, спідньої білизни. Саме іксодові кліщі є переносниками небезпечних інфекційних захворювань, серед яких: кліщовий енцефаліт і бореліоз (хвороба Лайма).

“Не кожна вкушена людина хворіє. Все залежить від того, скільки часу минуло від укусу — що меншим є цей час, то нижчий ризик розвитку захворювання”, – йдеться у повідомленні від МОЗ.

Де можна “зустрітися” з кліщами?

Грунт та трава;

Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона рухається, розсуваючи чагарники і травостій, або сідає на траву;

Кліщі можуть потрапити в житло разом із букетом квітів, свіжим сіном, дровами, а також тваринами.

Як вберегтись від укусів кліща?

Перед прогулянкою нанесіть на шкіру або одяг засіб, що захищає від укусів комах і кліщів;

Подбайте про правильний одяг: заправте штани в шкарпетки, одягніть закрите взуття. Надавайте перевагу світлим кольорам – на них краще видно комах і кліщів;

На прогулянці не заходьте у траву – тримайтеся ближче до центру стежки;

Періодично ретельно оглядайте себе та людей, які гуляють з вами;

Після прогулянки повторіть огляд, а речі виперіть та попрасуйте.

Як видалити кліща?

Витягти кліща можна як у найближчому травмпункті, так і самостійно;

Якщо видаляти кліща самостійно, краще використовувати спеціальний пінцет, який продають в аптеці. Також можна зробити це пальцями, загорнутими в марлю;

Кліща витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка;

Якщо хоботок залишився в шкірі — його дістають стерильною голкою, як скалку;

Після цього потрібно обробити місце укусу антисептиками і спостерігати за станом здоров’я кілька днів.

Що робити, якщо вас укусив кліщ?

Якщо ви зазнали укусу кліща і протягом кількох тижнів у вас з’явилися наведені нижче симптоми, зверніться до лікаря!

Лихоманка/озноб. У більшості випадків цей симптом характерний для всіх хвороб, що передаються кліщами;

Болі та втомлюваність. Головний біль, втома та біль у м’язах (у випадку хвороби Лайма – біль у суглобах);

Висипання (різні майже для кожної з хвороб)