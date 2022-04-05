Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА (ОДА) Володимира Труша.

Російські військові планували влучити по одному з об’єктів критичної інфраструктури. За словами Володимира Труша, наразі триває посівна, тому величезні резервуари були пусті.

Внаслідок потрапляння осколків ракети в резервуар був витік мінеральних добрив на ґрунт. Результати замірів показали, що немає перевищення істотного вмісту аміаку. Станом на 17:00 виявили зростання кількості аміаку в воді, тому штаб надав наступні рекомендації:

  • У визначеному Кременчуцькому районі обмежитися питтєвою водою з криниць, але місцевим жителям будуть роздавати питну воду;
  • заборонити вилов риби;
  • підприємствам, які знаходяться по річищу річки Іква здійснити необхідні заходи, щоб не допустити воду до виробництва.

Також ракета завдала величезні збитки підприємству.