Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА (ОДА) Володимира Труша.
Російські військові планували влучити по одному з об’єктів критичної інфраструктури. За словами Володимира Труша, наразі триває посівна, тому величезні резервуари були пусті.
Внаслідок потрапляння осколків ракети в резервуар був витік мінеральних добрив на ґрунт. Результати замірів показали, що немає перевищення істотного вмісту аміаку. Станом на 17:00 виявили зростання кількості аміаку в воді, тому штаб надав наступні рекомендації:
- У визначеному Кременчуцькому районі обмежитися питтєвою водою з криниць, але місцевим жителям будуть роздавати питну воду;
- заборонити вилов риби;
- підприємствам, які знаходяться по річищу річки Іква здійснити необхідні заходи, щоб не допустити воду до виробництва.
Також ракета завдала величезні збитки підприємству.
- Нагадаємо, у Луганській області, у Рубіжному окупаційні війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою. Місцевих жителів закликали не виходити з укриттів та закрити двері та вікна.
- У ніч на 5 квітня російські окупанти знову намагались обстріляти українські міста ракетами. Проте завдяки системам протиповітряної оборони плани ворога зазнали краху.
- Також окупаційні війська РФ готують масштабну провокацію у Маріуполі. Вони планують зібрати в одному місці тіла місцевих жителів, яких самі ж і вбили, та подати їх як жертв військових ЗСУ.