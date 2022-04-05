Над Тернопільською областю підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив ворожу ракету. Уламки боєприпасу впали на об'єкт у Кременецькому районі, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА (ОДА) Володимира Труша.

Російські військові планували влучити по одному з об’єктів критичної інфраструктури. За словами Володимира Труша, наразі триває посівна, тому величезні резервуари були пусті.