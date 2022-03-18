РФ вкотре завдала ракетного удару по українській столиці. Зранку уламки збитої ракети впали на житловий будинок у Подільському районі Києва та спричинили пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначено, що збита ракета російських загарбників спричинила пожежу з 1 по 3 поверхах житловому будинку. На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи та почали ліквідувати наслідки удару.

За попередньою інформацією, 12 людей вдалося врятувати, 98 евакуювали, та ще 4 отримали травми. На жаль, 1 людина загинула.