Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зазначено, що збита ракета російських загарбників спричинила пожежу з 1 по 3 поверхах житловому будинку. На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи та почали ліквідувати наслідки удару.
За попередньою інформацією, 12 людей вдалося врятувати, 98 евакуювали, та ще 4 отримали травми. На жаль, 1 людина загинула.
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