Внаслідок чергової масованої ракетної атаки РФ, уламки збитої ракети впали на територію Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

Сьогодні вранці, 14 січня, російські війська вчергове атакували столицю ракетами. Внаслідок чого уламки однієї зі збитих ракет потрапили на територію музею Пирогово.

“Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі”, – написав Олександр Ткаченко.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 14 січня, у Києві пролунала низка вибухів, згодом оголосили повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури.

Сьогодні вранці у столиці було чутно вибухи. Згодом о 9:35 у Києві оголосили повітряну тривогу.

“Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!”, – написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Своєю чергою, міський голова Києві Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі.

“Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!”, – написав мер Києва.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає.

За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі столиці сталася пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце.

Пізніше мер Києва повідомив, що пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано.