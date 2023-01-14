Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.
Сьогодні вранці, 14 січня, російські війська вчергове атакували столицю ракетами. Внаслідок чого уламки однієї зі збитих ракет потрапили на територію музею Пирогово.
“Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі”, – написав Олександр Ткаченко.
Зазначимо, що сьогодні вранці, 14 січня, у Києві пролунала низка вибухів, згодом оголосили повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури.
Сьогодні вранці у столиці було чутно вибухи. Згодом о 9:35 у Києві оголосили повітряну тривогу.
“Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!”, – написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Своєю чергою, міський голова Києві Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі.
“Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!”, – написав мер Києва.
Пізніше Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає.
За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі столиці сталася пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце.
Пізніше мер Києва повідомив, що пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано.
- Вранці 14 січня російські окупаційні війська обстріляли Харків ракетами типу С-300.
- У п’ятницю, 13 січня, внаслідок російських обстрілів загинув один житель Донецької області. Ще троє отримали поранення.