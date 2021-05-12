Розповсюджувана на тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту нібито травнева заява прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо 24-годинного ультиматуму ХАМАСу виявилася фейком, до того ж старим.

Про це пише фактчек-спільнота Snopes.com.

Напередодні ЗМІ почали поширювати текст промови, яку Нетаньяху нібито проголосив перед Кнесетом (парламентом Ізраїлю).

У промові, приписуваній Нетаньяху, міститься звернення до лідерів та бойовиків ХАМАС (палестинського Ісламського руху спротиву) з ультиматумом про припинення ракетних обстрілів у найближчі 24 години:

“Тепер, коли ви продовжуєте без розбору запускати смертоносні ракети, спрямовані на те, щоб скалічити і вбити якомога більше мирних жителів, поки ви боягузливо ховаєтеся за своїми цивільними особами, ви продовжуєте надихати нас твердо триматися за нашу єдність. Які б суперечки у нас, євреїв, не виникали один з одним, тепер ми знаємо, що у нас одна спільна мета: ми переможемо вас. Але ми даємо вам останній шанс. Протягом 24 годин все ракетні обстріли — маю на увазі всі ракетні обстріли — припиняться. Повністю. Назавжди”.

Однак справжність цього повідомлення викликала сумніви і недарма.

“Ця промова не була виголошена Нетаньяху в травні 2021 року. Насправді не схоже, щоб ці слова коли-небудь були вимовлені Нетаньяху. Представлений текст вперше почав поширюватися в соціальних мережах у 2014 році”, — зауважили в Snopes.

Тоді, 7 років тому, зникли 3 підлітки, і Нетаньяху підозрював, що за викраденнями стоїть ХАМАС. Про це, зокрема, повідомляв американський телеканал CNN.

У липні 2014 роки, поки пошуки тривали, з’явився і процитований вище текст промови. Його поширювали соцмережами та через електронну пошту. Спершу його публікували, позиціюючи як “відкритий лист“, згодом — як промову перед Кнесетом.

Першоджерелом “промови” блог на Blogspot. Автор допису Shaul B закінчував його словами: “А потім я прокинувся і все це було сном”.

За тиждень після того, як текст став вірусним, Shaul B опублікував визнання, що цю промову він вигадав.

“Повинен зізнатися: протягом багатьох років однією з моїх особистих амбіцій було влаштувати вірусну інтернет-містифікацію. Мене зачаровує те, що змушує людей пересилати, ставити вподобання, поширювати свідомо фальшиву інформацією”, — написав він.

Користувач розповів, що не сподівався на отримання такого результату, коли публікував це на Facebook, і не дуже старався над текстом “промови Нетаньяху”. Він висловив здивування тим, що слова в кінці тексту, що натякають на його вигаданість, багатьма не були взяті до уваги.