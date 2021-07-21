Під судом, де відбувається засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожує депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 21 липня, у Шостому апеляційному адміністративному суді триває перегляд рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо Олексія Боленкова.

Як і днем раніше, під стінами суду зібралася не тільки група підтримки Боленкова, а й чимало представників праворадикальних організацій, що вимагають його депортації.

На місті присутні представники правоохоронних органів, зокрема, поліції діалогу. Однак це не спиняє агресивно налаштованих молодиків від провокацій та нападів.

Ввечері представники праворадикальних груп почали вимагати, аби з-під суду пішов кореспондент видання #Букви Олександра Кужельного, який виконував на місці завдання редакції. Вони не обмежилися лайливими вигуками і вчинили також фізичний напад на журналіста.

Як стало відомо виданню, нападники — керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (його спробу вдарити нашого кореспондента можна побачити на відео).

Організація Свинаренка фігурує в справі про хуліганство. В березні поточного року представники організації здійснили напад на учасниць Маршу за права жінок. Паралельно із судовим розглядом справи Свинаренко веде кампанію в соцмережах спрямовану проти Боленкова, керована ним організація влаштовує контрмітинги під судами і провокації.

Участь в контрмітингах не вперше бере і Шаланкевич, який відомий під прізвиськом “Ганс” і є громадянином Росії. У 2018 році Шаланкевич був засуджений до 6 років позбавлення волі за розбій і хуліганство у складі угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича “Реструкт”, але відпущений з зали суду. Останніх два роки перебуває в Києві.

Зауважимо, ще одним з організаторів контрмітингів виступає Євген Карась — лідер праворадикальної організації С14.

Кореспондент #Букв написав заяву в поліцію щодо вчинення нападу.