Про це повідомляється в заяві ультрас, опублікованій в Facebook.

“Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило всі залишки здорового глузду, честі і гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо – це плювок в очі всім уболівальникам Динамо, і суркіси повинні усвідомлювати, які наслідки це спричинить за собою” – сказано в заяві.

Водночас представники ультрас закликали всіх працівників футбольного клубу, “які мають хоч краплю самоповаги”, звільнитися з роботи.

“Всіх уболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо стежити за повідомленнями нашого співтовариства – акції протесту не змусять себе довго чекати”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Мірча Луческу більше десяти років тренував донецький “Шахтар” – головних суперників київського “Динамо”.