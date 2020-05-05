Covid-19 Україна

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Ультрас «Динамо» пригрозив протестами через переслідування Стерненка

Найчисельніше фанатське угруповання в Україні WBC Ультрас “Динамо“ пригрозив протестами через переслідування одеського активіста Сергія Стерненка.

Вівторок, 5 травня 2020, 11:32

Про це повідомили активісти Ультрас.

“Ми, Ультрас “Динамо Київ“, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Стерненка було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.

“Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія – ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту! Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій. Українці мають право на самозахист!“ – наголосили в Ультрас.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Теги: Генпрокуратура, ультрас

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