Ультрас «Динамо» пригрозив протестами через переслідування Стерненка

Про це повідомили активісти Ультрас.
“Ми, Ультрас “Динамо Київ“, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Стерненка було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.
“Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія – ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту! Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій. Українці мають право на самозахист!“ – наголосили в Ультрас.
Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.