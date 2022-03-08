У політичній партії "Слуга народу" пропонують підписати новий договір із гарантіями безпеки для України разом із США, Туреччиною й РФ. Водночас навіть теоретично не розглядається можливість перегляду території чи відмови від будь-яких шматків. Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим.

Про це йдеться у заяві політичної партії “Слуга народу”.

“Ми не сприймаємо ультиматумів. Не відмовляємося від територій. Але при цьому тверезо дивимося на реальність. Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже 8 років. На іншій частині території України триває повномасштабна війна. Ми чуємо вимогу РФ – визнати так територій ОРДЛО, визнати окупацію Криму”, – наголошують у заяві.

Зазначається, що влада не буде цього робити, водночас треба визначитись – як саме буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах цілісної держави.

Зауважується, що оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, влада не може використовувати для захисту держави лише рядки в Конституції про курсу до Альянсу. Курс – це “політика, але не зброя, не літаки, не захист держави”.

У політичній партії вважають, що необхідно говорити про конкретні речі, про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України.

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За припущенням “Слуги народу” такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку РФ має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати Україні.