За рішенням МЗС приїзд десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для святкування єврейського Нового року є неможливим через пандемію коронавірусу.

Про це мер Умані Олександр Цебрій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

В опублікованому документі йдеться, що святкування Рош Ха–Шана неможливе в поточному році, тому що Ізраїль міститься у “червоній зоні“ щодо захворюваності на коронавірус, а в Україні своєю чергою заборонено проведення масових заходів.

Також у МЗС вважають, що десятки тисяч паломників можуть створити додаткове навантаження на українські медичні установи.

Нагадаємо, що іудейський новий рік святкується в Умані, тому що в місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.