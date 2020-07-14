Про це мер Умані Олександр Цебрій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

В опублікованому документі йдеться, що святкування Рош ХаШана неможливе в поточному році, тому що Ізраїль міститься  у  червоній зоні  щодо захворюваності на  коронавірус, а в Україні своєю чергою заборонено проведення масових заходів.

Також у  МЗС вважають, що десятки тисяч паломників можуть створити додаткове навантаження на українські медичні установи.

Фото: Facebook/Олександр Цебрій

Фото: Facebook/Олександр Цебрій

Нагадаємо, що іудейський новий рік святкується в Умані, тому що в місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.

 