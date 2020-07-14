Про це мер Умані Олександр Цебрій повідомив на своїй сторінці в Facebook.
В опублікованому документі йдеться, що святкування Рош Ха–Шана неможливе в поточному році, тому що Ізраїль міститься у “червоній зоні“ щодо захворюваності на коронавірус, а в Україні своєю чергою заборонено проведення масових заходів.
Також у МЗС вважають, що десятки тисяч паломників можуть створити додаткове навантаження на українські медичні установи.
Нагадаємо, що іудейський новий рік святкується в Умані, тому що в місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- В Умань прибули поліцейські з різних областей України для забезпечення порядку під час святкування єврейського нового року.
- У 2018 році в Умань святкувати приїхали майже 30 тисяч паломників.