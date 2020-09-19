Про це повідомляють #Букви.
У місті з’явилися як великі білборд і банер, так і невеликі плакати, розклеєні на стінах.
Варто відзначити, що закриті через коронавірус COVID-19 українські кордони змусили паломників звертатися до світової спільноти, зокрема, і до США.
Тому по місту і можна зустріти плакати й білборди із зображенням американського лідера.
Вони містять два ключові меседжі, один із яких звучить так: “Uman loves Trump” (“Умань любить Трампа”).
Ще один напис виглядає наступним чином: “Пане президенте, ви полюбите Раббі Нахмана. Підтримайте нас в прагненні святкувати в Умані”.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкують з 18 по 20 вересня.
Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Хасиди з’їхалися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Зазвичай до міста приїжджає 30-40 тисяч хасидів, але цього року через карантинні обмеження їхня чисельність значно менша.
- Напередодні повідомлялося, що паломники-хасиди залишили територію на українсько-білоруському кордоні поблизу пункту пропуску “Нові Яриловичі” (Чернігівська область), де вони перебували з початку тижня в надії потрапити до України.
- Раніше Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня. Це рішення торкнулося і паломників-хасидів, які хотіли потрапити в Україну на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року. Так, 14 вересня повідомлялося, що на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області “Нові Яриловичі”.