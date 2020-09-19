В Умані, де в ці дні паломники-хасиди відзначають Рош га-Шана – свято початку нового року для тих, хто сповідує юдаїзм, з'явилися білборд і плакати із зображенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють #Букви.

У місті з’явилися як великі білборд і банер, так і невеликі плакати, розклеєні на стінах.

Варто відзначити, що закриті через коронавірус COVID-19 українські кордони змусили паломників звертатися до світової спільноти, зокрема, і до США.

Тому по місту і можна зустріти плакати й білборди із зображенням американського лідера.

Вони містять два ключові меседжі, один із яких звучить так: “Uman loves Trump” (“Умань любить Трампа”).

Ще один напис виглядає наступним чином: “Пане президенте, ви полюбите Раббі Нахмана. Підтримайте нас в прагненні святкувати в Умані”.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкують з 18 по 20 вересня.

Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.