Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій посилює заходи безпеки і закрив місто на в'їзд через коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Шановні мешканці міста Умань та “Уманського району! На час карантину оперативним штабом встановлено особливий режим в’їзду в наше місто. Прошу Вас із розумінням поставитися до таких дій”, – зазначив мер.

Мер міста закликав всіх, не сіяти “інформаційний вірус” в мережі і чітко зрозуміти – в’їзд в місто обмежено.

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Відтепер в’їхати в місто можна буде лише на чотирьох контрольно-пропускних пунктах:

1) вулиця Дерев’янка, 26;

2) вулиця Інтернаціональна, 4;

3) перехрестя вулиць Київська – Слобідська;

4) перехрестя вулиць Городецька – Заводська – М.Залізняка.

На КПП усім перевірятимуть температуру.

В Умань мають право безперешкодного в’їзду і тільки після проходження огляду:

– жителі Умані;

– громадяни, які працюють в Умані;

– жителі Уманського району, які в’їжджають в місто за необхідності (купівля продуктів харчування, медикаментів, відвідування фінансових установ, органів державної влади тощо);

– вантажні автомобілі, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, медикаменти та медичні засоби, сільськогосподарську продукцію, пошту;

– транспортні засоби підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста (за наявності документів, що підтверджують право на в’їзд в місто);

– екстрені служби;

– відряджені в місто Умань (за наявності відповідних документів).

Виїзд з міста проводиться безперешкодно.