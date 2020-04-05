Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Шановні мешканці міста Умань та “Уманського району! На час карантину оперативним штабом встановлено особливий режим в’їзду в наше місто. Прошу Вас із розумінням поставитися до таких дій”, – зазначив мер.
Мер міста закликав всіх, не сіяти “інформаційний вірус” в мережі і чітко зрозуміти – в’їзд в місто обмежено.
Відтепер в’їхати в місто можна буде лише на чотирьох контрольно-пропускних пунктах:
1) вулиця Дерев’янка, 26;
2) вулиця Інтернаціональна, 4;
3) перехрестя вулиць Київська – Слобідська;
4) перехрестя вулиць Городецька – Заводська – М.Залізняка.
На КПП усім перевірятимуть температуру.
В Умань мають право безперешкодного в’їзду і тільки після проходження огляду:
– жителі Умані;
– громадяни, які працюють в Умані;
– жителі Уманського району, які в’їжджають в місто за необхідності (купівля продуктів харчування, медикаментів, відвідування фінансових установ, органів державної влади тощо);
– вантажні автомобілі, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, медикаменти та медичні засоби, сільськогосподарську продукцію, пошту;
– транспортні засоби підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста (за наявності документів, що підтверджують право на в’їзд в місто);
– екстрені служби;
– відряджені в місто Умань (за наявності відповідних документів).
Виїзд з міста проводиться безперешкодно.
- 6 квітня розпочнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
- Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
- Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.