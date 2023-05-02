Про це повідомили під час брифінгу в “Медіацентрі Україна”.

За словами глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, хасидські громадські організації власноруч запропонували допомогу.

“Хасидські громадські організації запропонували свої готелі для тимчасового розміщення людей, які втратили своє житло під час російської ракетної атаки. Люди можуть тут перебувати аж до вересня, коли почнеться приїзд хасидів”, — сказав Табурець.

Він додав, що також запропонували свою допомогу хасиди з США. Спершу треба буде провести експертизи стану будинку. Після цього буде вирішено якою саме буде ця допомога — чи реконструкція житла, чи будівництво нового.

Раніше за словами глави ОВА, родинам потерпілих виділять 8,4 мільйона гривень, з них 3,2 млн надасть міська рада й 5,2 млн обласна. Станом на 1 травня у місцевій лікарні нині лишаються 2 людей, їм надають усю необхідну допомогу. Також одну постраждалу дитину транспортували до Києва.