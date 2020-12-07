Про це він розповів в коментарі Pavlovsky News.
Раніше колишній радник глави Офісу Президента та ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності й розтраті грошей з коронавірусного фонду – зокрема, на дороги.
Він запевняв, що на “Великому будівництві” розікрали десятки мільярдів гривень.
Після цього у “Слузі народу” Уманського обізвали алкоголіком. Це зробив заступник голови бюджетного комітету Ради Олесандр Трухін під час політичного ток-шоу.
Він сказав: “Ігор Уманський говорить дивні речі, бо він – алкоголік”.
Після цих слів Трухін ще додав: “Пан Уманський, який пробув на посаді міністра фінансів рекордно короткий термін – це наша велика помилка”.
Так, Уманський заявив, що не збирається опускатися до рівня свого кривдника.
“Опускатися до рівня людей, які зрівнялися з плінтусом і намагаються обмазати інших якимись фекаліями? Нехай вони в цих фекаліях і залишаються. Вони мене не цікавлять”, – сказав він.
Уманський уточнив, що після його заяв про розтрату владою грошей з коронавірусного фонду правоохоронні органи розпочали розслідування за всіма схемами. Зокрема, стосуються вони й витрат на дороги.
“Пішла тотальна перевірка не тільки по дорогах. Це і соціальні об’єкти: школи, садки, гуртожитки”, – наголосив Уманський.
За його словами, є чітке розуміння скільки було вкрадено на “Великому будівництві” і хто за цим стоїть.
- На початку квітня, після свого звільнення з посади голови Міністерства фінансів, Ігор Уманський дав інтерв’ю. У ньому він розповів про існування корупційних схем на митниці, в рамках яких “контрабас” як ішов, так і йде”. У тому ж інтерв’ю Уманський розповідав про “скрутки” з ПДВ, через які “в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет”.
- У квітні Ігор Уманський став радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака. 12 листопада Уманський подав у відставку з цієї посади.