Колишній міністр фінансів і радник Єрмака Ігор Уманський відповів на образу з боку "слуги народу" Олександра Трухіна. Той назвав його "алкоголіком" і "помилкою".

Про це він розповів в коментарі Pavlovsky News.

Раніше колишній радник глави Офісу Президента та ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності й розтраті грошей з коронавірусного фонду – зокрема, на дороги.

Він запевняв, що на “Великому будівництві” розікрали десятки мільярдів гривень.

Після цього у “Слузі народу” Уманського обізвали алкоголіком. Це зробив заступник голови бюджетного комітету Ради Олесандр Трухін під час політичного ток-шоу.

Він сказав: “Ігор Уманський говорить дивні речі, бо він – алкоголік”.

Після цих слів Трухін ще додав: “Пан Уманський, який пробув на посаді міністра фінансів рекордно короткий термін – це наша велика помилка”.

Так, Уманський заявив, що не збирається опускатися до рівня свого кривдника.

“Опускатися до рівня людей, які зрівнялися з плінтусом і намагаються обмазати інших якимись фекаліями? Нехай вони в цих фекаліях і залишаються. Вони мене не цікавлять”, – сказав він.

Уманський уточнив, що після його заяв про розтрату владою грошей з коронавірусного фонду правоохоронні органи розпочали розслідування за всіма схемами. Зокрема, стосуються вони й витрат на дороги.

“Пішла тотальна перевірка не тільки по дорогах. Це і соціальні об’єкти: школи, садки, гуртожитки”, – наголосив Уманський.

За його словами, є чітке розуміння скільки було вкрадено на “Великому будівництві” і хто за цим стоїть.