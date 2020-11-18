Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
Варто зазначити, що новий транш МВФ передбачено у проєкті державного бюджету на наступний рік.
“У фінансовій системі найголовніше – це довіра. Україна, на жаль, вкотре втратила цю довіру. І поки ми не виконаємо свої зобов’язання, які ми взяли на себе, підписуючи угоду з МВФ, очікувати на наступний транш є недоцільним”, – зазначив Уманський, колишній міністр фінансів.
Фото: #Букви
За його словами, виплати за державним боргом – найбільша стаття витрат з бюджету на наступний рік.
“Бюджет наступного року на 66% – це борги. У цих умовах обслуговування боргу 160 млрд – чи не найбільша стаття витрат державного бюджету. Уряд не може в цих умовах не піти на реструктуризацію державного боргу і відстрочення виплат по основній сумі так і обслуговування”, – зазначив він.
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