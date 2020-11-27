Про це Єрмак та Уманський повідомили у Facebook.

“Я більше не радник Голови Офісу Президента. Цю сторінку перегорнуто”, — стисло повідомив Уманський.

Своєю чергою Єрмак розлого повідомив про те, що сьогодні мав зустріч зі своїм вже колишнім радником.

За словами голови ОПУ, їхня розмова стосувалася заяв про факти корупції, які напередодні зробив Уманський. Єрмак стверджує, що Уманський неодноразово мав можливість повідомити про ці факти відповідним органам, але не робив цього.

“За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього. Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас”, — зазначив очільник Офісу.

Також Єрмак засудив рішення Уманського проінформувати про своє бажання звільнитися не напряму, а дописом в Інтернеті.

Наостанок голова ОПУ побажав Уманському удачі у майбутніх проєктах та зазначив, що поважає роботу свого ексрадника і не сумнівається в його здібностях.