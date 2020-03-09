Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Той, що виганяє диявола”, “Острів проклятих”, “Моторошно голосно і вкрай близько”, “Зоряні війни: Пробудження сили” – в цих та інших фільмах знявся за свою багаторічну кар’єру Макс фон Сюдов. А в шостому сезоні серіалу “Гра престолів” актор перевтілився в триокого ворона, традиційно провівши сильне враження на глядачів. Макс фон Сюдов народився в Швеції в 1929 році, батько був викладачем університету, мама – шкільною вчителькою.

Першу популярність здобув у середині 50-х років у фільмах Інгмара Бергмана. Почавши з ролі Лицаря в фільмі “Сьома печатка”, який вийшов на екрани в 1957 році, фон Сюдов по суті став втіленням на екрані другого “я” Бергмана. Він знявся в 11-ти його картинах. Працював і з іншими знаменитостями: в тому числі Вуді Алленом, Девідом Лінчем і Стівеном Спілбергом.

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Шведський актор володар призів кінофестивалів у Каннах, Венеції, інших престижних нагород.

У 1960-і переїхав до Голлівуду, де зіграв в “Екзорцисті” Вільяма Фрідкіна, “Ханна і її сестри” Вуді Аллена і інших картинах. Двічі був номінований на “Оскар” – за “Пелле-Завойовника” Біллі Аугуста в 1987-му і “Неймовірно голосно і дуже близько” Стівена Долдрі.