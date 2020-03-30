У віці 86 років помер видатний польський диригент і композитор Кшиштоф Пендерецький.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Повідомляється, що причиною смерті Пендерецького була “тривала і серйозна хвороба”. Помер композитор в своєму будинку в Кракові.

Прихильники року знають Пендерецького за його роботу з Джонні Грінвудом з Radiohead.

Міжнародна кар’єра Пендерецького почалася у віці 25 років, коли він виграв всі три головні нагороди на конкурсі молодих композиторів у Варшаві в 1959 році – написав одну партитуру правою рукою, одну лівою і попросив допомогти друга, аби почерк не видавав, що всі вони належать одній людині.

В кінці 1950-х і 1960-х Пендерецький експериментував з авангардними формами і звуком, технікою і нетрадиційними інструментами, використовуючи магнітну стрічку і навіть друкарські машинки.

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Перша опера Пендерецького “Дияволи Лоудуна” 1969, заснована на романі Олдуса Хакслі про інквізицію, поставила його в протиріччя з Ватиканом, який закликав його припинити виступи. Пендерецький відмовився.

Пендерецький писав музику для різних історичних свят по всьому світу. Він писав на замовлення західнонімецького радіо, щоб відсвяткувати 700-річчя Мюнстерського собору і щоб відзначити 3000-річчя Єрусалима.

У 1967 році він написав велику хорову роботу “Dies Ira”, відому також як “Auschwitz Oratorio”, в честь жертв Голокосту.

Його друга опера “Втрачений рай”, заснована на вірші Джона Мільтона, здавалося, примирила його з католицькою церквою, і в 1979 році він провів концерт у Ватикані для польського Папи Івана Павла II.

У 2012 році Пендерецький записав альбом з Грінвудом, гітаристом Radiohead.

Багата, потужна, іноді грізна музика Пендерецького, особливо в його ранніх роботах, використовувалася в голлівудських фільмах, включаючи “Сяйво” Стенлі Кубрика, “Острів затвора” Мартіна Скорсезе, “Внутрішня імперія” Девіда Лінча і “Екзорцист” Уїльяма Фридкина.

Прах композитора буде похований в Національному пантеоні, склепі церкви Святого Петра і Павла в Кракові.

Похорон відкладаються через пандемію коронавируса.