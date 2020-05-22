Про це повідомив нардеп Микола Княжицький у Facebook.

“Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об’єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною”, – написав він.

Співчуття з приводу смерті Матвієнка висловив і колишній народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook.

“Помер Анатолій Матвієнко. Один з друзів мого батька. Патріот, державник. Ми всі втратили, та найбільше родина. Мої найщиріші співчуття”, — написав Ємець.

“Сьогодні відійшов до вічності п. Анатолій Матвієнко. Дякуємо Вам, Анатолію Сергійовичу, за Ваше служіння. Вічна пам’ять”, – написав священник Руслан Озарко.

Анатолій Матвієнко помер у віці 67 років. Він створив і деякий час очолював Українську народну партію “Собор”, в 2005 році був прем’єром Криму.

Також Матвієнко був народним депутатом шести скликань Верховної Ради.

У 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках – народний депутат 5-го скликання від блоку “Наша Україна” (№12 у списку), член УРП “Собор”. У 2007 році був обраний народним депутатом 6-го скликання від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” (№22 у списку) як голова Української республіканської партії “Собор”. У 2012 році балотувався до Верховної Ради по 17 округу (Вінницька область) як самовисуванець і член партії “Українська платформа “Собор”. У Раді 8-го скликання Матвієнко був обраний від партії” Блок Петра Порошенка” (№32 у списку), був членом партії.

Він мав науковий ступінь доктора політичних наук, неодноразово був відзначений державними нагородами.