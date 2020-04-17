У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин через спалах в монастирі коронавірусу, помер ще один монах.

Про це повідомляє прес-служба Московського патріархату в Facebook.

“Помер чернець Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Нікодим”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що монах нещодавно перейшов в Києво-Печерську лавру з Почаївської.

Водночас також наголошується, що від коронавірусу одужали і вже повернулися назад в лавру шість ченців і послушників.

“Братія буде перебувати в спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санітарно-епідеміологічного нагляду. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі”, – сказано в повідомленні.