Про це повідомляє прес-служба Московського патріархату в Facebook.
“Помер чернець Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Нікодим”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що монах нещодавно перейшов в Києво-Печерську лавру з Почаївської.
Водночас також наголошується, що від коронавірусу одужали і вже повернулися назад в лавру шість ченців і послушників.
“Братія буде перебувати в спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санітарно-епідеміологічного нагляду. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі”, – сказано в повідомленні.
- У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
- У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.