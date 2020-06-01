На 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець Мирослав Скорик.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від фракції “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

“Помер видатний композитор Мирослав Скорик. Вічна пам’ять … Один з останніх його творів “Різдвяна симфонія”. Ми слухали і плакали …”, – повідомив він.

13 липня Мирославу Скорику виповнилося б 82 роки.

Скорик – автор музики до фільмів “Тіні забутих предків”, “Гуси-лебеді летять”, “Високий перевал” та інших стрічок.

Фото: philharmonia.lviv.ua

Мирослав Скорик отримав звання Героя України за видатні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність.

Також є власником ордена “За заслуги” I ступеня за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю, ордена “За заслуги” II ступеня – за вагомий особистий внесок в увічнення пам’яті Івана Франка, ордена ” за заслуги “III ступеня — за значний особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, багаторічну творчу і педагогічну діяльність.

Крім цього, Скорик має відзнаку президента України — ювілейну медаль “20 років незалежності України” за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Найвідомішими творами Мирослава Скорика є опера “Мойсей”, балет “Повернення Батерфляй”, поема “Сильніше смерті” і концерт для оркестру “Карпатський”.