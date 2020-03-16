У віці 70 років від лейкемії помер британський музикант Дженезис Пі-Оррідж.

Про це повідомляється у Facebook на сторінці групи Psychic TV, лідером якої він був.

“З важким серцем ми повідомляємо вам про те, що пішов з життя наш улюблений батько – Дженезис Брейер Пі-Оррідж, […] боровся з лейкемією два з половиною роки”, – йдеться у повідомленні.

Дженезис Пі-Оррідж народився 22 лютого 1950 року в Ессексі. Він заснував групи Throbbing Gristle і Psychic TV.

“Він/а буде похований разом зі своєю другою половиною, Жаклін “Леді Джей” Брейер, яка покинула нас в 2007 році”, – наголошується у повідомленні.

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На початку 1990-х спецвідділ з боротьби з непристойними публікаціями Скотленд-ярда обшукав будинок Дженезиса в Брайтоні після того, як в одній з телепередач було висловлено припущення, що він є лідером культу сатаністів. Після цього музикант виїхав до США, де познайомився з Жаклін “Леді Джей” Брейер, яка працювала за сумісництвом медсестрою і практикувала домінатрікс і незабаром стала музою Дженезиса, повідомляє ВВС.

Разом вони запустили свій новий проєкт “Пандрогенія”, попередньо зробивши пластичні операції зі зміни своїх тіл і облич так, щоб нагадувати один одного і могли злитися в одну, нероздільну-гермафродитну істоту на ім’я Брейер Пі-Оррідж.

Пара також стала застосовувати до себе гендерно-нейтральний займенник він/а.

Дженезис Пі-Оррідж (справжнє ім’я – Ніл Ендрю Мегсон) вважається родоначальником музичного стилю “індастріал”. Час зародження стилю – середина 70-х років, розквіту – 80-90-і роки.