Про це повідомляється у Facebook на сторінці групи Psychic TV, лідером якої він був.
“З важким серцем ми повідомляємо вам про те, що пішов з життя наш улюблений батько – Дженезис Брейер Пі-Оррідж, […] боровся з лейкемією два з половиною роки”, – йдеться у повідомленні.
Дженезис Пі-Оррідж народився 22 лютого 1950 року в Ессексі. Він заснував групи Throbbing Gristle і Psychic TV.
“Він/а буде похований разом зі своєю другою половиною, Жаклін “Леді Джей” Брейер, яка покинула нас в 2007 році”, – наголошується у повідомленні.
На початку 1990-х спецвідділ з боротьби з непристойними публікаціями Скотленд-ярда обшукав будинок Дженезиса в Брайтоні після того, як в одній з телепередач було висловлено припущення, що він є лідером культу сатаністів. Після цього музикант виїхав до США, де познайомився з Жаклін “Леді Джей” Брейер, яка працювала за сумісництвом медсестрою і практикувала домінатрікс і незабаром стала музою Дженезиса, повідомляє ВВС.
Разом вони запустили свій новий проєкт “Пандрогенія”, попередньо зробивши пластичні операції зі зміни своїх тіл і облич так, щоб нагадувати один одного і могли злитися в одну, нероздільну-гермафродитну істоту на ім’я Брейер Пі-Оррідж.
Пара також стала застосовувати до себе гендерно-нейтральний займенник він/а.
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It is with great sadness we announce the passing of our friend, great influence and beloved artist and legend Genesis Breyer P-Orridge. The following message is from Caresse and Genesse P-Orridge: Dear friends, family and loving supporters, It is with very heavy hearts that we announce thee passing of our beloved father, Genesis Breyer P-Orridge. S/he had been battling leukemia for two and a half years and dropped he/r body early this morning, Saturday March 14th, 2020. S/he will be laid to rest with h/er other half, Jaqueline “Lady Jaye” Breyer who left us in 2007, where they will be re-united. Thank you for your love and support and for respecting our privacy as we are grieving. Caresse & Genesse P-Orridge #s/heisher/eforever
Дженезис Пі-Оррідж (справжнє ім’я – Ніл Ендрю Мегсон) вважається родоначальником музичного стилю “індастріал”. Час зародження стилю – середина 70-х років, розквіту – 80-90-і роки.
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