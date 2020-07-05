Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

“З глибоким сумом інформуємо про те, що черговий Головуючий у ВРЦіРО Василь Федорович Райчинець, старший єпископ Української Євангельської Церкви, у суботу, 4 липня, відійшов у вічність”, — йдеться у повідомленні.

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій висловлюють свої співчуття рідним, друзям, співслужителям і віруючим, якими опікувався Василь Федорович Райчинець.

Про причини смерті наразі не повідомляється.

У липні 2008 Райчинець був нагороджений указом президента України орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.