Помер український джазовий музикант Руслан Єгоров

Про смерть музиканта повідомила його сестра Ілона Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними причиною смерті став серцевий напад.

“Цієї ночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова…” – повідомила вона.

Сестра Єгорова розповіла, що приїхала до нього вночі через 15 хв після його дзвінка.

“Я приїхала до нього вночі через 15 хв після його дзвінка. Але було пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала йому швидку, він не брав трубку і більше я його не чула… За попередніми даними, це серцевий напад. Про прощання з ним і похорон повідомлю всім пізніше. Дякуємо усім, хто сумує разом з моєю родиною і за підтримку“, – написала вона.

У Квартеті Руслана Єгорова також відреагували на смерть музиканта і висловили співчуття з цього приводу.

“Наш Друг і великий музикант Руслан Єгоров сьогодні вночі пішов із життя…Всією командою висловлюємо глибоке співчуття родині і близьким Руслана”, – сказано у повідомленні.

Руслан Єгоров був володарем премії в категорії “Кращий джазовий чоловічий вокал України” (фестиваль “Додж”) і почесним учасником міжнародних фестивалів Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Музикант був відомий своїм авторським виконанням класичних джазових творів.

Також він був вокалістом і грав на клавішних в українському джазовому колективі “Квартет Руслана Єгорова”. Він був заснований в 2010 році.

Останній альбом колективу під назвою Once in Chestnut Town вийшов в 2017 році.