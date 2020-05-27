У віці 73 роки помер відомий український поет і перекладач, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України Мойсей Фішбейн.

Про це повідомив голова спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні увечері (26 травня – ред.) після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена”, – зазначив він.

Мойсей Фішбейн – український поет та перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Він народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях. Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту.

З 1982 року жив у Німеччині, де в 1982—1995 роках працював в український та російській редакціях радіостанції “Свобода” кореспондентом, коментатором, редактором.

Писав власні вірші і перекладав з десятка європейських мов. У 2003 році повернувся в Україну.

Автор книжок “Ямбове коло” (1974), “Збірка без назви” (1984), “Дивний сад” (1991), “Апокриф” (1996), “Розпорошені тіні” (2001), “Аферизми” (2003), “Ранній рай” (2006). Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.