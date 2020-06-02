У Чорткові Тернопільської області на 96 році життя померла учасниця національно-визвольного руху, політичний в'язень таборів, зв'язкова УПА Марія Штепа.

Про це повідомляє пресслужба Чортківського міської ради.

Відзначається, що похорон відбудеться сьогодні, 2 червня, о 12:00 в церкві Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (м. Чортків).

Марія Штепа – уродженка села Ромашівка Чортківського району Тернопільської області. Марія Степанівна в підлітковому віці активно брала участь в діяльності патріотичної організації “Просвіта”, а в 1942 році вступила в молодіжну ОУН. Працюючи в райфінвідділ села Білобожниця, була зв’язковою ОУН-УПА під псевдонімом “Тополь”. Повідомляла про небезпеку в села, де мала бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців НКВС. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки. Заарештована 12 грудня 1946 року.

Відбувала ув’язнення в Мордовії – 10 років, працюючи на лісоповалі.

Вона є автором 10 книг. Крім того, Штепа створила музей політв’язнів та репресованих в Чортківському районі в приміщенні Бучацького Єпархіального управління.

22 серпня 2016 року президент Петро Порошенко нагородив Марію Штепу орденом княгині Ольги III ступеня.