У віці 68 років пішла з життя соціолог Ірина Бекешкіна, яка очолювала фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Про це повідомили на сайті організації.

“Ірина Бекешкіна була символом об’єктивної української соціології, внесла вагомий вклад в розвиток демократії і громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями і планами”, – написали в повідомленні.

З якої причини померла соціолог – невідомо.

В Україні Бекешкіна була відома, як фахівець в області політичної та електоральної соціології.

Вона працювала, а потім очолювала фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва з 1996 року. Під її авторством вийшло понад 100 наукових робіт.

Бекешкіна була старшим науковим співробітником Інституту соціології НАН України.

Варто зазначити, що в 2007 і 2008 роках Бекешкіна входила в ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу “Фокус”.

У фонді написали, що смерть Бекешкіної стала великою втратою.