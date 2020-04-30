Про її смерть повідомила в Facebook її сестра.

Виконавиця пішла з життя 30 квітня у віці 56 років.

“Час назад не стало моєї любимої сестрички”, – написала вона.

1 червня 2018 року співачку знайшли у своїй квартирі без свідомості – лікарі діагностували у артистки крововилив в мозок. З тих пір Кірсо перебувала в стані коми.

Полтавська група “Фрістайл” була заснована в 1988 році. До 1991 року фронтменом колективу був Вадим Казаченко. Солісткою “Фрістайл” Кірсо стала в 1991 році.

Група виконувала хіти радянського часу “Ох, яка жінка”, “Боляче мені, боляче”, “Біла метелиця”, “Цвіте калина”, “Цілуй мене гарячої”.