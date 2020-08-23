Станом на 23 серпня 15 областей і Київ не відповідають умовам для послаблення карантину, введеного у зв'язку з коронавірусною інфекцією.

Про це свідчать опубліковані дані Міністерства охорони здоров’я країни.

За двома із чотирьох параметрів – кількістю лікарняних ліжок у медустановах першої хвилі та охопленням тестуванням протягом останніх двох тижнів – негативних даних немає.

Водночас за захворюваністю впродовж 14 днів на 100 тис. населення показники перевищено в Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Найгірша ситуація серед усіх регіонів – у Чернівецькій області, де 250,8 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення за гранично допустимих 40.

За завантаженістю лікарняних ліжок протягом останніх п’яти днів негативні дані мають сім областей і Київ.