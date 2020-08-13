Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.
За його словами, цього тижня українська делегація в ТКГ обговорювала питання обміну полоненими на Донбасі, при цьому не всі деталі наразі можна сповістити публічно.
“18 серпня буде відеоконференція. Це питання буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, не просто поставлено, а ми будемо точно знати, який обмін, навіть кількість людей з нашого і їхнього боку, будуть обміняні”, – зазначив Кравчук.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- Вже 31 липня Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
- Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.
- Леонід Кравчук повідомив, що українська сторона в рамках врегулювання ситуації на сході країни пропонує замінити поняття “особливий статус” Донбасу. Зокрема, пропонується формулювання “особливий режим адміністративного управління”.