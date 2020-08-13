Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що умови нового обміну полоненими на Донбасі стануть відомі під час наступних переговорів, які відбудуться 18 серпня.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо”.

За його словами, цього тижня українська делегація в ТКГ обговорювала питання обміну полоненими на Донбасі, при цьому не всі деталі наразі можна сповістити публічно.

“18 серпня буде відеоконференція. Це питання буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, не просто поставлено, а ми будемо точно знати, який обмін, навіть кількість людей з нашого і їхнього боку, будуть обміняні”, – зазначив Кравчук.