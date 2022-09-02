Сьогодні, 2 вересня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Олександр Усик вперше після перемоги над британцем Ентоні Джошуа зустрівся з представниками ЗМІ в Україні. Організатором зустрічі виступила міжнародна букмекерська компанія "Parimatch". Обов'язкова умова участі для журналістів — вказати "Parimatch" в ролі організатора заходу. Втім, на думку експерта, це суперечить закону.

Про це повідомляють #Букви.

На пресконференції Усик висловив свою позицію щодо тимчасово окупованого Криму, розповів про враження від реваншу з британцем Ентоні Джошуа, а також про ймовірне завершення кар’єри боксера.

Кореспондент видання відвідав зустріч, зробивши світлини для матеріалу, на яких видно залу, самого Усика та інших журналістів. Спортсмен сидів на тлі великого банера, де зображено його портрет, а також логотип організатора заходу — “Parimatch Ukraine”.

Під час подання заяви щодо схвалення присутності представників різноманітних ЗМІ була обов’язкова графа “Дата виходу матеріалу зі згадкою організатора заходу Parimatch Ukraine”, де журналісти мали надати свою відповідь на вимогу.

#Букви запитали юриста Назара Чорного, чи відповідатиме така вимога закону. За його словами, згідно з частиною 1 статті 22-1 Закону України “Про рекламу”, реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об‘єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм).

Також згідно з пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, азартною грою вважається будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Ставкою є грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (пункт 58 частини 1 статті 1 закону).

Пунктом 3 частини 1 статті 1 цього ж закону встановлено, що букмекерська діяльність – це господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет.

Пункт 6 частини 1 статті 1 зазначеного вище закону визначає бренд організатора азартних ігор як сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів і послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об’єкти інтелектуальної власності.

За таких умов, розміщення інформації, що охоплюється поняттям “бренд організатора азартних ігор”, до яких віднесено й букмекерську діяльність, у друкованих ЗМІ забороняється.