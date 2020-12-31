Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він нагадав, що вчора Міністерство охорони здоров’я через своє підприємство “Медичні закупівлі України”, яке було визначено як оператор із закупівлі вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.
Під час першої поставки до України доставлять 700 тис. доз (протягом 30 днів після реєстрації).
За словами Степанова, Sinovac завершує третю фазу клінічних досліджень, яка проходить у Бразилії. Очікується, що результати стануть відомі 7 січня.
“Компанія повинна найближчим часом, а саме 7 січня, оприлюднити результати своїх клінічних досліджень у Бразилії. І вони будуть зведені воєдино по інших країнах. У нас в контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%“, – наголосив міністр.
Він додав, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року (їх активна частина).
Степанов уточнив, що вакцина Sinovac – це “інактивована вакцина, яка випускається в шприці і зберігається при температурі +2 – +8 градусів”.
За словами міністра, третю фазу клінічних випробувань цієї вакцини провели в Бразилії (13,06 тис. добровольців), в Індонезії (1,6 тис. пацієнтів) і Туреччині (1,325 тис.). Ефективність в Індонезії склала 97%, в Туреччині – 91%.
Степанов уточнив, що всі вакцини, які закуповуються за держкошти, “будуть абсолютно безкоштовними для всіх українців”.
За його словами, МОЗ знаходиться на фінальній стадії підписання договорів і з іншими компаніями-виробниками вакцин.
(На відео – з 5:40)
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