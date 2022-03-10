Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Я не бачу дипломатичного рішення найближчими годинами або навіть найближчими днями”, – заявив Макрон журналістам у Версалі напередодні саміту лідерів Європейського Союзу, який зосередиться на вторгненні РФ в Україну.
Макрон наголосив, що не вважає припинення вогню в Україні “реалістичним” найближчим часом.
Раніше Путін провів телефонну розмову з Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Президент Франції назвав війну в Україні “трагедією людською, політичною та гуманітарною”, але додав, що вона “призведе до повного перевизначення архітектури Європи”.
“Це дискусії стратегічні та історичні. Вони призведуть до історичних рішень для нашої Європи сьогодні, у найближчі тижні та місяці”, – заявив Макрон.
Французький лідер наголосив, що його “занепокоїли” зображення смертоносного вибуху в пологовому будинку в Маріуполі на півдні України. За його словами, з початку війни РФ в Україні “гуманітарні трагедії такого роду відбувалися неодноразово”.
- Нагадаємо, обкладинку нового випуску The Economist присвятили “Сталінізації Росії”. Мовиться, що президент країни-агресора Путін відновив терор Йосипа Сталіна часів СРСР.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вчорашнє бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку Маріуполя – це свідоме рішення РФ.