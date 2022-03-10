10 березня Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що умови, які поставив Путін для припинення вогню в Україні, "неприйнятні для всіх".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Я не бачу дипломатичного рішення найближчими годинами або навіть найближчими днями”, – заявив Макрон журналістам у Версалі напередодні саміту лідерів Європейського Союзу, який зосередиться на вторгненні РФ в Україну.

Макрон наголосив, що не вважає припинення вогню в Україні “реалістичним” найближчим часом.

Раніше Путін провів телефонну розмову з Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент Франції назвав війну в Україні “трагедією людською, політичною та гуманітарною”, але додав, що вона “призведе до повного перевизначення архітектури Європи”.

“Це дискусії стратегічні та історичні. Вони призведуть до історичних рішень для нашої Європи сьогодні, у найближчі тижні та місяці”, – заявив Макрон.

Французький лідер наголосив, що його “занепокоїли” зображення смертоносного вибуху в пологовому будинку в Маріуполі на півдні України. За його словами, з початку війни РФ в Україні “гуманітарні трагедії такого роду відбувалися неодноразово”.