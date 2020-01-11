Про це поінформували в прес-службі відомства.
“За результатами опрацювання даних, отриманих у результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії МАУ військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження”, – йдеться в повідомленні.
Так, слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.
Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.
Варто відзначити, що спочатку кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).