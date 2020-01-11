Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію кримінального злочину, за яким було відкрито провадження в зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

“За результатами опрацювання даних, отриманих у результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії МАУ військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження”, – йдеться в повідомленні.

Так, слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Варто відзначити, що спочатку кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).