Через негоду у 12 українських областях велика кількість споживачів залишились без електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Через несприятливі погодні умови – штормовий вітер та сніг із дощем – та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України. Серед них:

Житомирська,

Вінницька,

Хмельницька,

Чернівецька,

Київська,

Чернігівська,

Черкаська,

Миколаївська,

Одеська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Сумська.

Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Також в “Укренерго” повідомили, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.

Однак у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.

В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.