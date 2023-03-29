Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.
Через несприятливі погодні умови – штормовий вітер та сніг із дощем – та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України. Серед них:
- Житомирська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Київська,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Сумська.
Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.
Також в “Укренерго” повідомили, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.
Однак у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.
Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.
В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.
Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.
- У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.