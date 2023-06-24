Унаслідок нічного ракетного обстрілу України обстрілу пошкоджено лінію електропередачі в Києві, Окрім цього, через грозу знеструмлено 300 населених пунктів.

Джерело: Міненерго

Цієї ночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишилися 4,8 тис. споживачів.

Окрім цього, внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлено в Закарпатській області 21 населений пункт, Чернівецькій – 10 населених пунктів, Львівській – 212 населених пунктів, Івано-Франківській – 34 населених пункти, Сумській – 24 населених пункти.

У Львівській області тимчасово зупинявся рух потягів.

Щодо генерації, то електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися 2,3 тис., у Київській області – 1,1 тис. споживачів.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 15 населених пунктів, без світла через обстріли залишилася частина споживачів у Сумській, Херсонській, Харківській областях. Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Херсоні за добу заживили 28 абонентів, без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області залишається знеструмленим 1 населений пункт.

Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається незмінним. Станом на 06:00 він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.