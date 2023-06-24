Джерело: Міненерго
Цієї ночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишилися 4,8 тис. споживачів.
Окрім цього, внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлено в Закарпатській області 21 населений пункт, Чернівецькій – 10 населених пунктів, Львівській – 212 населених пунктів, Івано-Франківській – 34 населених пункти, Сумській – 24 населених пункти.
У Львівській області тимчасово зупинявся рух потягів.
Щодо генерації, то електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.
Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися 2,3 тис., у Київській області – 1,1 тис. споживачів.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 15 населених пунктів, без світла через обстріли залишилася частина споживачів у Сумській, Херсонській, Харківській областях. Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Херсоні за добу заживили 28 абонентів, без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області залишається знеструмленим 1 населений пункт.
Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається незмінним. Станом на 06:00 він становить 16,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики на 62 млн фунтів.