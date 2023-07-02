Джерело: пресслужба ДСНС

“Унаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками”, – йдеться у дописі.

Також зазначається, що на ліквідацію наслідків залучалось 11 рятувальників ДСНС та 4 одиниці спеціальної техніки.

Фото: ДСНС