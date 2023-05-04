Російські окупанти завдали авіаудару по Чернігівській області. Як наслідок, загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, вночі 4 травня російські армійці атакували Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Внаслідок авіаудару загинула цивільна жінка. Також попередньо відомо про трьох поранених місцевих мешканців.

Також внаслідок ворожого обстрілу є зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди.

Поліціянти Новгород-Сіверського райвідділу збирають доказову базу воєнних злочинів росіян.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Прикордонні території Чернігівщини продовжують піддаватися нещадним обстрілам з боку країни-агресора.

Правоохоронці закликають громадян відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги та обов’язково слідувати в укриття.