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Унаслідок обстрілу Очакова постраждало 15 осіб та пошкоджено понад 200 будівель- Кім

Протягом понеділка, 9 січня, російські окупати декілька разів обстріляли Очківську громаду на Миколаївщині. Постраждало понад десяток осіб, пошкоджень зазнали понад 200 будівель.

Вівторок, 10 січня 2023, 09:59
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, росіяни протягом 9 січня 5 разів відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Обстріли зафіксовані о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08 та 17:47.

Унаслідок обстрілу о 14:08 поранення дістали 15 осіб, серед яких – дворічна дитина. Чотирьох постраждалих доправили на лікування у Миколаїв.

За попередніми даними, вибуховою хвилею зруйновані вікна та дахи у понад 200 житлових будинків, адміністративних будівель, об’єктів соціальної інфраструктури.

“Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель”, – наголосив Кім.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Теги: Віталій Кім, злочини росіян, Миколаївська область, обстріли міст, Очаківська громада

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