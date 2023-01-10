Унаслідок обстрілу Очакова постраждало 15 осіб та пошкоджено понад 200 будівель- Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, росіяни протягом 9 січня 5 разів відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Обстріли зафіксовані о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08 та 17:47.

Унаслідок обстрілу о 14:08 поранення дістали 15 осіб, серед яких – дворічна дитина. Чотирьох постраждалих доправили на лікування у Миколаїв.

За попередніми даними, вибуховою хвилею зруйновані вікна та дахи у понад 200 житлових будинків, адміністративних будівель, об’єктів соціальної інфраструктури.

“Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель”, – наголосив Кім.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.