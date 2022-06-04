Від бомбардувань, які здійснювали російські окупанти пожежа охопила Всіхсвятський скит Святогірської Лаври.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Сьогодні внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм.

Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

Також про пожежу повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко.

Він зазначив, що просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври.

“Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого”, – зазначив Юрій Кочевенко.