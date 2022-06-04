Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Сьогодні внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм.
Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.
Також про пожежу повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко.
Він зазначив, що просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври.
“Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого”, – зазначив Юрій Кочевенко.
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